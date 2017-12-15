Ростовская область останется без молока с нового года – эксперт

По его словам, большинство компаний, которые производят молочную продукцию, столкнутся с этой проблемой в следующем году. "Суть в том, что мы после нового года можем остаться без молока. Осталось очень мало времени и неизвестно, отложат ли на июнь 2018 года или нет", - полагает Чинарьян.