Ростовская область останется без молока с нового года – эксперт

Posted 15 декабря 2017, 06:09
Published 15 декабря 2017, 06:09
Modified 17 сентября 2022, 14:48
Updated 17 сентября 2022, 14:48
Электронная система "Меркурий" сертифицирует все товары животного происхождения, которые произвели на территории РФ. По словам разработчиков, она усилит контроль за качеством мясной и молочной продукции. По мнению же производителей, если система заработает, то регион рискует остаться без молока: производители не смогут легально поставлять свою продукцию, поскольку большинство из них даже не разбирается в компьютерах и не имеет доступа в Интернет.
"В основном на производстве заняты люди, специфика работы которых совсем другая. Посадить их за компьютер очень сложно. Многие не зарегистрированы в этой системе, и даже понятия о ней не имеют", - считает Чинарьян, добавляя, что ряду требований не могут соответствовать в полной мере даже крупные компании.
"В нашей компании готовятся, много работы проведено, но не все складские помещения, например, позволяют фасовать продукцию по партиям, учет ведется по каким-то своим принципам", - говорит он.
По его словам, большинство компаний, которые производят молочную продукцию, столкнутся с этой проблемой в следующем году. "Суть в том, что мы после нового года можем остаться без молока. Осталось очень мало времени и неизвестно, отложат ли на июнь 2018 года или нет", - полагает Чинарьян.
По словам замначальника отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по региону Алексея Панкратова, вопрос об отсрочке вступления в силу данной сертификации прорабатывается сейчас на уровне правительства. "Система уже работает. По Ростовской области в этом году через систему оформлено порядка 80% всех документов", - рассказывает Панкратов.
Проблема заключается в том, что многие производители молока не регистрируются в системе, считает Панкратов. "Если люди не торопятся, то что можно сделать? Надо активизироваться. Еще месяц назад у нас не было столько много заявок, как сегодня", - сказал он.
Глава администрации города Виталий Кушнарев предложил сформировать перечень предложений от товаропроизводителей, в том числе и по переносу сроков старта повсеместной сертификации, и направить его в правительство и надзорные органы.