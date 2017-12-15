В ростовском вузе открылся первый центр поддержки предпринимателей

"Сегодня на базе РИНХа будем открывать первый регистрационный центр, который будет давать возможность студентам, практически выпускникам вузов, регистрировать свое дело в стенах альма-матер", - сообщила она в пятницу перед началом форума лидеров молодежного предпринимательства "SvoeDelo".
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отметил, что центры для предпринимателей появятся во всех региональных вузах. "Студенты в своем деканате смогут зарегистрироваться в точке МФЦ и налоговой, получить кредит, получить бесплатно консультацию по налоговому учету, по бухгалтерскому учету, по организации своего дела", - пояснил он.
По данным Ирины Ткаченко, в 2017 году в Ростовской области зарегистрировалась порядка 30 тысяч предпринимателей, что на 20% больше, чем в прошлом году. "Мы на 70% больше выдаем кредитов предпринимателям. Это демонстрирует хорошую рыночную активность, - сказал она. Спикер отметила, что число инвестиционных кредитов выросло на 40%. "Это значит, что предприниматели не только в тех сферах бизнеса, которые работают на оборотном капитале, но и там, где создают что-то новое", - считает Ткаченко.
Министр экономического развития региона сообщил, что ставки для малого бизнеса в этом году снизили до 7% годовых. "Следующая ставка для бизнеса, который будет работать на экспорт, 5% годовых. Это революционное предложение", - полагает спикер.
Ирина Ткаченко также сообщила о старте программы "Бизнес класс", которую Сбербанк реализует совместно с Google для действующих и начинающих предпринимателей региона. Каждый житель области, который стремится вывести существующий бизнес на качественно новый уровень или планирует сделать первые шаги в организации своего дела, может бесплатно принять участие в проекте.
За 2017-2018 годы планируется подключить к программе более 40 субъектов России, включая те регионы, где "Бизнес класс" уже запущен. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro