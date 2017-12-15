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В ростовском вузе открылся первый центр поддержки предпринимателей

15 декабря 2017, 21:55
В Ростовском государственном экономическом университете открылся первый центр поддержки предпринимателей, сообщила управляющий ростовским отделением «Сбербанка» Ирина Ткаченко.

"Сегодня на базе РИНХа будем открывать первый регистрационный центр, который будет давать возможность студентам, практически выпускникам вузов, регистрировать свое дело в стенах альма-матер", - сообщила она в пятницу перед началом форума лидеров молодежного предпринимательства "SvoeDelo".

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отметил, что центры для предпринимателей появятся во всех региональных вузах. "Студенты в своем деканате смогут зарегистрироваться в точке МФЦ и налоговой, получить кредит, получить бесплатно консультацию по налоговому учету, по бухгалтерскому учету, по организации своего дела", - пояснил он.

По данным Ирины Ткаченко, в 2017 году в Ростовской области зарегистрировалась порядка 30 тысяч предпринимателей, что на 20% больше, чем в прошлом году. "Мы на 70% больше выдаем кредитов предпринимателям. Это демонстрирует хорошую рыночную активность, - сказал она. Спикер отметила, что число инвестиционных кредитов выросло на 40%. "Это значит, что предприниматели не только в тех сферах бизнеса, которые работают на оборотном капитале, но и там, где создают что-то новое", - считает Ткаченко.

Министр экономического развития региона сообщил, что ставки для малого бизнеса в этом году снизили до 7% годовых. "Следующая ставка для бизнеса, который будет работать на экспорт, 5% годовых. Это революционное предложение", - полагает спикер.

Ирина Ткаченко также сообщила о старте программы "Бизнес класс", которую Сбербанк реализует совместно с Google для действующих и начинающих предпринимателей региона. Каждый житель области, который стремится вывести существующий бизнес на качественно новый уровень или планирует сделать первые шаги в организации своего дела, может бесплатно принять участие в проекте.

За 2017-2018 годы планируется подключить к программе более 40 субъектов России, включая те регионы, где "Бизнес класс" уже запущен. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro

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#Новости#Экономика
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