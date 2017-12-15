В ростовском вузе открылся первый центр поддержки предпринимателей

По данным Ирины Ткаченко, в 2017 году в Ростовской области зарегистрировалась порядка 30 тысяч предпринимателей, что на 20% больше, чем в прошлом году. "Мы на 70% больше выдаем кредитов предпринимателям. Это демонстрирует хорошую рыночную активность, - сказал она. Спикер отметила, что число инвестиционных кредитов выросло на 40%. "Это значит, что предприниматели не только в тех сферах бизнеса, которые работают на оборотном капитале, но и там, где создают что-то новое", - считает Ткаченко.