rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Disney пополнил список своих принцесс дочерью Николая II

17 декабря 2017, 03:33
Героиня мультипликационного фильма "Анастасия" пополнила список диснеевских принцесс в результате сделки по покупке компанией The Walt Disney студии 21st Century Fox, сообщает Lenta.ru.

Напомним, что сценарий мультфильма "Анастасия" основан на легенде о дочери Николая II, которой якобы удалось выжить после расстрела семьи императора почти 100 лет назад. Вышедший в 1997 году мультфильм был удостоен статуэток "Оскар" и "Золотой глобус".

Кроме Анастасии в список диснеевских принцесс попала Нейтири из кинокартины "Аватар", которая является дочерью вождя Оматикайя. Также к принцессам была причислена Белая Колдудья их сказки "Хроники Нарнии", поскольку в фильме она носит титул королевы, значит, раньше она была и принцессой.

Информация о приобретении Disney студии 21st Century Fox появилась в СМИ в четверг 14 декабря 2017 года. Сумма сделки составила 52,4 миллиарда долларов. Все права студии перешли Disney.

р2

Вам нравятся мультфильмы Disney?
Материалы по теме
Disney перенес премьеру девятого фильма "Звездные войны" на полгодаМальчик-гей появится в детском сериале на канале Disney
#Новости#Культура#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00