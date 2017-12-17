Disney пополнил список своих принцесс дочерью Николая II

Напомним, что сценарий мультфильма "Анастасия" основан на легенде о дочери Николая II, которой якобы удалось выжить после расстрела семьи императора почти 100 лет назад. Вышедший в 1997 году мультфильм был удостоен статуэток "Оскар" и "Золотой глобус".
Кроме Анастасии в список диснеевских принцесс попала Нейтири из кинокартины "Аватар", которая является дочерью вождя Оматикайя. Также к принцессам была причислена Белая Колдудья их сказки "Хроники Нарнии", поскольку в фильме она носит титул королевы, значит, раньше она была и принцессой.
Информация о приобретении Disney студии 21st Century Fox появилась в СМИ в четверг 14 декабря 2017 года. Сумма сделки составила 52,4 миллиарда долларов. Все права студии перешли Disney.
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