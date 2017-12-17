Disney пополнил список своих принцесс дочерью Николая II

Кроме Анастасии в список диснеевских принцесс попала Нейтири из кинокартины "Аватар", которая является дочерью вождя Оматикайя. Также к принцессам была причислена Белая Колдудья их сказки "Хроники Нарнии", поскольку в фильме она носит титул королевы, значит, раньше она была и принцессой.