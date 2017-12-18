Главу района будут судить в Ростовской области за взятку

Posted 18 декабря 2017, 14:44
Published 18 декабря 2017, 14:44
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
"Было установлено, что обвиняемый получил 500 тысяч рублей от главы стройкомпании. За это он пообещал не создавать ему помехи при приемке дом, квартиры в котором предназначаются для сирот", - сказано в сообщении.
Отмечается, что посредником в получении взятки стал замглавы райадминистрации.
Кроме того, при строительстве другого дома чиновник не проводил мероприятия по проверке степени готовности строения. Далее он распорядился перечислить 3,1 миллиона рублей на счет стройкомпании.
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