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Posted 18 декабря 2017, 14:44

Published 18 декабря 2017, 14:44

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Главу района будут судить в Ростовской области за взятку

18 декабря 2017, 14:44
В Ростовской области в суд передадут уголовное дело в отношении главы Цимлянского района, которого обвиняют в халатности и получении взятки, передает в понедельник региональная прокуратура.

"Было установлено, что обвиняемый получил 500 тысяч рублей от главы стройкомпании. За это он пообещал не создавать ему помехи при приемке дом, квартиры в котором предназначаются для сирот", - сказано в сообщении.

Отмечается, что посредником в получении взятки стал замглавы райадминистрации.

Кроме того, при строительстве другого дома чиновник не проводил мероприятия по проверке степени готовности строения. Далее он распорядился перечислить 3,1 миллиона рублей на счет стройкомпании.

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