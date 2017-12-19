Противопожарное состояние мест проведения праздников проверят на Дону

Posted 19 декабря 2017, 13:34
Published 19 декабря 2017, 13:34
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
"Всего определено более 2,1 мест проведения мероприятий. Также существуют 79 мест, где хранятся и продаются пиротехнические изделия", - сказано в сообщении.
Отмечается, что большая часть недочетов устраняется на месте. Мероприятия проходят в рамках операции "Новый год". С руководителями и сотрудниками мест проведения праздников проводятся инструктажи. Всего в них поучаствовали свыше 2,3 тысячи граждан.
Также во всех муниципалитетах готовятся территории для использования пиротехнических изделий.
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