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Posted 19 декабря 2017, 13:34

Published 19 декабря 2017, 13:34

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Противопожарное состояние мест проведения праздников проверят на Дону

19 декабря 2017, 13:34
В Ростовской области спасатели приступили к проверке противопожарного состояния территорий, где будут проводиться мероприятия во время новогодних праздников, передает правительство региона.

"Всего определено более 2,1 мест проведения мероприятий. Также существуют 79 мест, где хранятся и продаются пиротехнические изделия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что большая часть недочетов устраняется на месте. Мероприятия проходят в рамках операции "Новый год". С руководителями и сотрудниками мест проведения праздников проводятся инструктажи. Всего в них поучаствовали свыше 2,3 тысячи граждан.

Также во всех муниципалитетах готовятся территории для использования пиротехнических изделий.

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