Противопожарное состояние мест проведения праздников проверят на Дону

Отмечается, что большая часть недочетов устраняется на месте. Мероприятия проходят в рамках операции "Новый год". С руководителями и сотрудниками мест проведения праздников проводятся инструктажи. Всего в них поучаствовали свыше 2,3 тысячи граждан.