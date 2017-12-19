Снять коттедж на Новый год в Ростове стало стоить дороже на 8,9%

"При этом арендная ставка жилья зависит от размера дома, ремонта, а также наличия бани, бассейна, парковочных мест и детской площадки. Уже сейчас 50% объявлений о посуточной аренде содержат сообщение, что дом сдан на новогодние праздники", - сказано в сообщении.