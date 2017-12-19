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Снять коттедж на Новый год в Ростове стало стоить дороже на 8,9%

19 декабря 2017, 18:06
В Ростове-на-Дону отмечается повышение спроса на краткосрочную аренду домов и квартир на новогодние праздники, говорится в исследовании компании Avito.

Так, по сравнению с июльскими показателями, стоимость краткосрочной аренды домов в южной столице выросла на 8,9%. чуть меньше подорожали квартиры — всего на 3,6%.

Интерес к посуточной аренде домов и коттеджей к новогодним праздникам в Ростове-на-Дону вырос больше, чем в два раза. Аналогичная ситуация наблюдается и в Воронеже.

"При этом арендная ставка жилья зависит от размера дома, ремонта, а также наличия бани, бассейна, парковочных мест и детской площадки. Уже сейчас 50% объявлений о посуточной аренде содержат сообщение, что дом сдан на новогодние праздники", - сказано в сообщении.

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