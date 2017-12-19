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Posted 19 декабря 2017, 20:33

Published 19 декабря 2017, 20:33

Modified 17 сентября 2022, 14:48

Updated 17 сентября 2022, 14:48

В Китае создали первую в мире инструкцию по эксплуатации беспилотников

19 декабря 2017, 20:33
Городские власти Пекина выпустили руководство по эксплуатации автомобилей с автономным управлением, сообщает ТАСС.

По мнению разработчиков данный документ позволит ускорить внедрение беспилотных технологий. В нем говорится, что любая китайская профильная частная организация получает право обратиться с заявлением на эксплуатацию в тестовом режиме до пяти машин с применением автопилота.

При этом с руководством по эксплуатации беспилотников вводится требование - прежде, чем выйти на городские магистрали, автомобиль с автопилотом должен быть испытан на территории специальной зоны. Кроме того, вождение может осуществляться только в случае, если за рулем находится человек, способный в любой момент вмешаться в процесс автономного передвижения по улицам.

р2

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#Технологии#Новости
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