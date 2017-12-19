В Китае создали первую в мире инструкцию по эксплуатации беспилотников

При этом с руководством по эксплуатации беспилотников вводится требование - прежде, чем выйти на городские магистрали, автомобиль с автопилотом должен быть испытан на территории специальной зоны. Кроме того, вождение может осуществляться только в случае, если за рулем находится человек, способный в любой момент вмешаться в процесс автономного передвижения по улицам.