rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря 2017, 13:43

Published 20 декабря 2017, 13:43

Modified 17 сентября 2022, 14:48

Updated 17 сентября 2022, 14:48

Бешенство у находящегося на карантине быка обнаружили в Ростовской области

20 декабря 2017, 13:43
Бешенство обнаружили в Чертковском районе Ростовской области у семимесячного быка, проинформировала областная СББЖ.

"Быка совсем недавно привезли в хутор Петровский, и в момент диагностирования болезни он находился на 30-дневном карантине", - сказано в сообщении.

После диагноза место пребывания быка дезинфицировали, подстилку и корм утилизировали, в населенном пункте проводят вынужденную вакцинацию восприимчивых к бешенству домашних животных.

Напомним, это 34-й случай бешенства в регионе с начала 2017 года.

р3

Материалы по теме
Проверку диких животных на бешенство проводят в Ростовской областиВласти Ростовской области обеспокоены ростом числа случаев бешенства
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика