Бешенство у находящегося на карантине быка обнаружили в Ростовской области

Posted 20 декабря 2017, 13:43
Published 20 декабря 2017, 13:43
Modified 17 сентября 2022, 14:48
Updated 17 сентября 2022, 14:48
"Быка совсем недавно привезли в хутор Петровский, и в момент диагностирования болезни он находился на 30-дневном карантине", - сказано в сообщении.
После диагноза место пребывания быка дезинфицировали, подстилку и корм утилизировали, в населенном пункте проводят вынужденную вакцинацию восприимчивых к бешенству домашних животных.
Напомним, это 34-й случай бешенства в регионе с начала 2017 года.
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