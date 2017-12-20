Бизнесвумен в Волгодонске торговала просроченным детским питанием

Posted 20 декабря 2017, 14:47
Published 20 декабря 2017, 14:47
Modified 11 сентября 2022, 09:14
Updated 11 сентября 2022, 09:14
"Изначально поступила жалоба от местной жительницы, которая рассказала, что купила молочную кашу. В результате ее малолетний ребенок отравился", - сказано в сообщении.
Отмечается, что продукция была просроченной. При этом предприниматель знала об этом факте.
Далее следователь осмотрел магазин и нашел другие товары с истекшим сроком годности. После этого возбудили уголовное дело.
Теперь женщине грозит до шести лет заключения.
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