Массовая блокировка онлайн-касс не докатилась до Ростовской области

Posted 20 декабря 2017, 10:13
Published 20 декабря 2017, 10:13
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
Ранее по стране прокатилась серия сообщений о том, что кассовые аппараты в супермаркетах сломались и оплатить банковской картой в них нельзя с самого утра. Корреспондент RostovGazeta прошелся по близлежащим супермаркетам в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону, в каждом из них принимали к оплате карты, сбоев в работе не было.
По данным СМИ, поломка была техники производства "Штрих-М", "Тринити", "НТЦ-Измеритель" и "РР-Электро". Официальный сайт компании "Штрих-М" на данный момент не работает. Проблемы возникли в крупнейших торговых сетях DNS, "Ситилинк" и "Магнит", а также на заправках "Лукойл" и "Роснефти" во Владивостоке, Новосибирске, Кемерово, Барнауле и Перми. В СМИ уже связали существующую проблему с возможной атакой на налоговую службу. В пресс-службе управления ФНС по региону не ответили на звонки RostovGazeta.
Федеральная налоговая служба заявила о том, что торговые точки не будут штрафовать за осуществление их деятельности без кассового аппарата на период поломки.