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Posted 20 декабря 2017, 10:13

Published 20 декабря 2017, 10:13

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Массовая блокировка онлайн-касс не докатилась до Ростовской области

20 декабря 2017, 10:13
Массовая блокировка онлайн-касс пока не коснулась Ростовской области, в городе Ростове-на-Дону с утра среды не наблюдалось ограничения оплаты кредиткой в супермаркетах и на заправках, передает корреспондент RostovGazeta.

Ранее по стране прокатилась серия сообщений о том, что кассовые аппараты в супермаркетах сломались и оплатить банковской картой в них нельзя с самого утра. Корреспондент RostovGazeta прошелся по близлежащим супермаркетам в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону, в каждом из них принимали к оплате карты, сбоев в работе не было.

По данным СМИ, поломка была техники производства "Штрих-М", "Тринити", "НТЦ-Измеритель" и "РР-Электро". Официальный сайт компании "Штрих-М" на данный момент не работает. Проблемы возникли в крупнейших торговых сетях DNS, "Ситилинк" и "Магнит", а также на заправках "Лукойл" и "Роснефти" во Владивостоке, Новосибирске, Кемерово, Барнауле и Перми. В СМИ уже связали существующую проблему с возможной атакой на налоговую службу. В пресс-службе управления ФНС по региону не ответили на звонки RostovGazeta.

Федеральная налоговая служба заявила о том, что торговые точки не будут штрафовать за осуществление их деятельности без кассового аппарата на период поломки.

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#Юлия Ликарчук#Экономика#Новости
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