Массовая блокировка онлайн-касс не докатилась до Ростовской области

По данным СМИ, поломка была техники производства "Штрих-М", "Тринити", "НТЦ-Измеритель" и "РР-Электро". Официальный сайт компании "Штрих-М" на данный момент не работает. Проблемы возникли в крупнейших торговых сетях DNS, "Ситилинк" и "Магнит", а также на заправках "Лукойл" и "Роснефти" во Владивостоке, Новосибирске, Кемерово, Барнауле и Перми. В СМИ уже связали существующую проблему с возможной атакой на налоговую службу. В пресс-службе управления ФНС по региону не ответили на звонки RostovGazeta.