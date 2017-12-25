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Как не сгореть вместе с новогодней елкой

25 декабря 2017, 14:53
Несколько правил о том, как не омрачить Новый год пожаром.

1. Нельзя жечь на елке свечи

Устанавливайте елку на устойчивом основании и так, чтобы ветки не касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от электроприборов, печей. Не зажигайте на елке свечи, бенгальские огни, а также самодельные электрогирлянды, не направляйте в ее сторону хлопушки.

2. Самые опасные украшения

Особенно опасен на елке золотисто-серебряный дождь из алюминиевой фольги (даже фабричного изготовления), который может замкнуть гирлянду, если патрон лампочки вывалился из гнезда.

Положите рядом с елкой несколько пакетов с песком или емкость с водой, старенькое одеяло и приготовьте электрический фонарик.

Они могут понадобиться, если произойдет возгорание. Не оставляйте детей одних у елки с включенной гирляндой или зажженными свечами. Находитесь поблизости.

3. Горит живая елка, что делать?

Но если все-таки дело дошло до того, что елка загорелась, то нужно следовать следующим правилам. При загорании гирлянды немедленно выдерните из розетки вилку электропитания или выключите автоматы в электрощитке.

Повалите елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накиньте на нее одеяла, забросайте огонь песком или залейте водой (если это живая елка).

4. Загорелась синтетическая елка

Синтетическая елка горит очень быстро, при этом ее материал плавится и растекается, при горении выделяя отравляющие вещества (окись углерода, синильную кислоту и фосген). Тушить водой горящие полимеры опасно из-за возможного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей елке голыми руками, накиньте на нее плотное покрывало и засыпьте песком.

5. Не получается потушить самостоятельно

Не открывайте окна и двери, иначе сквозняк еще больше раздует пламя. Если потушить пожар невозможно, закройте дверь в горящую комнату снаружи и поливайте ее водой. Сообщите соседям о пожаре и при необходимости выведите людей на улицу.

Карточки сделаны по материалам издания "Новые известия".

#Карточки#Илья Ульянов
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