Как не сгореть вместе с новогодней елкой

Устанавливайте елку на устойчивом основании и так, чтобы ветки не касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от электроприборов, печей. Не зажигайте на елке свечи, бенгальские огни, а также самодельные электрогирлянды, не направляйте в ее сторону хлопушки.