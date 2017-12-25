Как не сгореть вместе с новогодней елкой

Устанавливайте елку на устойчивом основании и так, чтобы ветки не касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от электроприборов, печей. Не зажигайте на елке свечи, бенгальские огни, а также самодельные электрогирлянды, не направляйте в ее сторону хлопушки.
Особенно опасен на елке золотисто-серебряный дождь из алюминиевой фольги (даже фабричного изготовления), который может замкнуть гирлянду, если патрон лампочки вывалился из гнезда.
Положите рядом с елкой несколько пакетов с песком или емкость с водой, старенькое одеяло и приготовьте электрический фонарик.
Они могут понадобиться, если произойдет возгорание. Не оставляйте детей одних у елки с включенной гирляндой или зажженными свечами. Находитесь поблизости.
Но если все-таки дело дошло до того, что елка загорелась, то нужно следовать следующим правилам. При загорании гирлянды немедленно выдерните из розетки вилку электропитания или выключите автоматы в электрощитке.
Повалите елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накиньте на нее одеяла, забросайте огонь песком или залейте водой (если это живая елка).
Синтетическая елка горит очень быстро, при этом ее материал плавится и растекается, при горении выделяя отравляющие вещества (окись углерода, синильную кислоту и фосген). Тушить водой горящие полимеры опасно из-за возможного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей елке голыми руками, накиньте на нее плотное покрывало и засыпьте песком.
Не открывайте окна и двери, иначе сквозняк еще больше раздует пламя. Если потушить пожар невозможно, закройте дверь в горящую комнату снаружи и поливайте ее водой. Сообщите соседям о пожаре и при необходимости выведите людей на улицу.
Карточки сделаны по материалам издания "Новые известия".