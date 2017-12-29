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Posted 29 декабря 2017, 06:44

Published 29 декабря 2017, 06:44

Modified 11 сентября 2022, 09:14

Updated 11 сентября 2022, 09:14

В Ростове осуждены экс-полицейские за взятку

29 декабря 2017, 06:44
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 8 годам колонии двух бывших полицейских, которые потребовали от бизнесмена деньги, чтобы не привлекать его к ответственности за нарушения, информирует региональное УСКР.

"Суд установил, что в 2015 году осужденные потребовали от предпринимателя 50 тысяч рублей. За это они обещали не привлекать его к ответственности за нарушения", - сказано в публикации.

Отмечается, что потерпевший обратился в управление собственной безопасности УМВД РФ по региону. Во время следствия фигуранты дела находились под стражей.

Отбывать мужчины будут в колонии строгого режима. Также их оштрафовали на 1 миллион рублей.

р1

Справедливый приговор?
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