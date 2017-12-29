В Ростове осуждены экс-полицейские за взятку

Posted 29 декабря 2017, 06:44
Published 29 декабря 2017, 06:44
Modified 11 сентября 2022, 09:14
Updated 11 сентября 2022, 09:14
"Суд установил, что в 2015 году осужденные потребовали от предпринимателя 50 тысяч рублей. За это они обещали не привлекать его к ответственности за нарушения", - сказано в публикации.
Отмечается, что потерпевший обратился в управление собственной безопасности УМВД РФ по региону. Во время следствия фигуранты дела находились под стражей.
Отбывать мужчины будут в колонии строгого режима. Также их оштрафовали на 1 миллион рублей.
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