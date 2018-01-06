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Posted 6 января 2018, 12:28

Published 6 января 2018, 12:28

Modified 17 сентября 2022, 14:49

Updated 17 сентября 2022, 14:49

Обновлённый травмпункт появится в Ростове к ЧМ-18

6 января 2018, 12:28
Ремонт травмпункта в Городской больнице №4 Ростова-на-Дону проведут в рамках подготовки к Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила администрация.

"Кроме травмпункта в лечебном учреждение отреставрируют терапевтическое отделение №2", - сказано в сообщении.

Также в Кировском районе в 2018 году капитально отремонтируют школу №4.

Напомним, в Ростовской области выделили свыше 6 миллионов рублей на ремонт соцобъектов и закупку оборудования для них. В число районов, в которых проведут работы, попали Азовский, Сальский и Семикаракораский.

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