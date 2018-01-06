Обновлённый травмпункт появится в Ростове к ЧМ-18

Posted 6 января 2018, 12:28
Published 6 января 2018, 12:28
Modified 17 сентября 2022, 14:49
Updated 17 сентября 2022, 14:49
"Кроме травмпункта в лечебном учреждение отреставрируют терапевтическое отделение №2", - сказано в сообщении.
Также в Кировском районе в 2018 году капитально отремонтируют школу №4.
Напомним, в Ростовской области выделили свыше 6 миллионов рублей на ремонт соцобъектов и закупку оборудования для них. В число районов, в которых проведут работы, попали Азовский, Сальский и Семикаракораский.
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