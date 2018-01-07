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Posted 7 января 2018, 14:15

Published 7 января 2018, 14:15

Modified 17 сентября 2022, 14:49

Updated 17 сентября 2022, 14:49

Полиция проверяет сообщение об ограблении с оружием в Ростове

7 января 2018, 14:15
Полиция проводит проверку сообщения ограблении с оружием на улице Ленина в Ростове, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы МВД по региону.

"По сообщению об ограблении с угрозой оружием проводится проверка. Наличие оружия пока не подтвердилось, но оно может быть обнаружено в ходе проверки", - сказал сотрудник. Он отметил, что инцидент произошел в субботу около девяти вечера.

Ранее СМИ сообщили, что грабитель в черной шапке и медицинской маске, угрожая пистолетом, потребовал отдать ростовчанина телефон и деньги. Неизвестный забрал ценности и скрылся, отмечает пресса.

Вы сталкивались с грабителями?
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