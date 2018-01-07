Полиция проверяет сообщение об ограблении с оружием в Ростове

Posted 7 января 2018, 14:15
Published 7 января 2018, 14:15
Modified 17 сентября 2022, 14:49
Updated 17 сентября 2022, 14:49
"По сообщению об ограблении с угрозой оружием проводится проверка. Наличие оружия пока не подтвердилось, но оно может быть обнаружено в ходе проверки", - сказал сотрудник. Он отметил, что инцидент произошел в субботу около девяти вечера.
Ранее СМИ сообщили, что грабитель в черной шапке и медицинской маске, угрожая пистолетом, потребовал отдать ростовчанина телефон и деньги. Неизвестный забрал ценности и скрылся, отмечает пресса.