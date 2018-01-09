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Posted 9 января 2018, 15:22

Published 9 января 2018, 15:22

Modified 17 сентября 2022, 14:49

Updated 17 сентября 2022, 14:49

В Уфе коммерсанты не поделили бизнес и одного из них объявили педофилом

9 января 2018, 15:22
В Башкирии разгорелся жесткий спор в рамках конкурентной борьбы на рынке профнастила, а обвинение в педофилии стало инструментом рейдерского захвата.

Генеральный директор предприятия, которое является одним из лидеров в производстве профнастила, Александр Киселев заявил журналистам, что его компанию пытается стереть с лица земли его бывший тесть, с которым они когда-то вместе строили бизнес.

Для подобных заявлений у Киселева есть веские основания. Помимо дела о педофилии, ему уже пришлось сначала отбиваться от исков о банкротстве, а потом доказывать, что у него отняли часть производственных и офисных помещений с использованием поддельных документов. Ему довелось также с сожалением убедиться, что его доверенные люди бессовестно работали на конкурентов.

Вдобавок Киселева вызывала в суд невесть откуда взявшаяся молодая женщина, утверждавшая, что родила от него ребенка. Пришлось через анализ ДНК доказывать, что это оговор.

По словам Александра Киселева и его близких, они ожидали продолжения конкурентной борьбы, но когда узнали про обвинение в педофилии, все равно изумились фантазии своих недругов. Подозрения в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними девушками, якобы совершенном с 2009 по 2011 годы, основанные на утверждениях девушки, живущей за границей, достойны сюжета мыльной оперы. И так же, как в дешевом кино, соседи, партнеры по бизнесу и сотрудники компании Киселева вскоре получили по почте от неизвестного адресата копии постановления о возбуждении уголовного дела с просьбой принять во внимание характеристику личности подозреваемого. После этого вряд ли у кого-то еще могут быть сомнения, что главной целью нечистоплотных конкурентов было нанести вред репутации бизнесмена и попутно разрушить его семью.

По мнению Александра Киселева, самым странным в этой истории лично для него стало то, что его пытается уничтожить человек, с которым они 20 лет назад состояли в родственных отношениях и вместе начинали бизнес. Александр был женат на его дочери. Позже они развелись, но общий бизнес с бывшим тестем сохранялся еще несколько лет.

Именно тогда, когда Александр сообщил, что хочет делать бизнес самостоятельно, бывшие родственники встали на дыбы и заявили, что он об этом очень пожалеет. Претворение тех угроз в жизнь в последние несколько лет и портит жизнь Киселева и его семьи.

При этом ни одного состоятельного обвинения против него конкуренты так и не нашли. Все они рассыпаются, но урон репутации Киселева тем не менее успевают нанести.

Подробности этой странной истории читайте в статье «Новых Известий».

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