В Уфе коммерсанты не поделили бизнес и одного из них объявили педофилом

В Башкирии разгорелся жесткий спор в рамках конкурентной борьбы на рынке профнастила, а обвинение в педофилии стало инструментом рейдерского захвата.

Генеральный директор предприятия, которое является одним из лидеров в производстве профнастила, Александр Киселев заявил журналистам, что его компанию пытается стереть с лица земли его бывший тесть, с которым они когда-то вместе строили бизнес. Для подобных заявлений у Киселева есть веские основания. Помимо дела о педофилии, ему уже пришлось сначала отбиваться от исков о банкротстве, а потом доказывать, что у него отняли часть производственных и офисных помещений с использованием поддельных документов. Ему довелось также с сожалением убедиться, что его доверенные люди бессовестно работали на конкурентов. Вдобавок Киселева вызывала в суд невесть откуда взявшаяся молодая женщина, утверждавшая, что родила от него ребенка. Пришлось через анализ ДНК доказывать, что это оговор. По словам Александра Киселева и его близких, они ожидали продолжения конкурентной борьбы, но когда узнали про обвинение в педофилии, все равно изумились фантазии своих недругов. Подозрения в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними девушками, якобы совершенном с 2009 по 2011 годы, основанные на утверждениях девушки, живущей за границей, достойны сюжета мыльной оперы. И так же, как в дешевом кино, соседи, партнеры по бизнесу и сотрудники компании Киселева вскоре получили по почте от неизвестного адресата копии постановления о возбуждении уголовного дела с просьбой принять во внимание характеристику личности подозреваемого. После этого вряд ли у кого-то еще могут быть сомнения, что главной целью нечистоплотных конкурентов было нанести вред репутации бизнесмена и попутно разрушить его семью. По мнению Александра Киселева, самым странным в этой истории лично для него стало то, что его пытается уничтожить человек, с которым они 20 лет назад состояли в родственных отношениях и вместе начинали бизнес. Александр был женат на его дочери. Позже они развелись, но общий бизнес с бывшим тестем сохранялся еще несколько лет. Именно тогда, когда Александр сообщил, что хочет делать бизнес самостоятельно, бывшие родственники встали на дыбы и заявили, что он об этом очень пожалеет. Претворение тех угроз в жизнь в последние несколько лет и портит жизнь Киселева и его семьи. При этом ни одного состоятельного обвинения против него конкуренты так и не нашли. Все они рассыпаются, но урон репутации Киселева тем не менее успевают нанести. Подробности этой странной истории читайте в статье «Новых Известий».