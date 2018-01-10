Число опасных участков на дорогах в Ростовской области снизилось вдвое

Posted 10 января 2018, 10:07
Published 10 января 2018, 10:07
Modified 17 сентября 2022, 14:49
Updated 17 сентября 2022, 14:49
"Ремонт проводился в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Доля автодорог, которые соответствуют необходимым требованиям, стала больше с 45% до 56%", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году был проведен ремонт дорог регионального значения городской агломерации. Всего было затронуто 18 участков общей длиной почти 43 километра.
Кроме того, в Ростове отремонтировали 1,5 миллиона квадратных метров дорог.
р1