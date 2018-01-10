rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2018, 10:07

Published 10 января 2018, 10:07

Modified 17 сентября 2022, 14:49

Updated 17 сентября 2022, 14:49

Число опасных участков на дорогах в Ростовской области снизилось вдвое

10 января 2018, 10:07
В Ростовской области в 2017 году после выполнения ремонта дорог уменьшилось число мест концентрации аварий с 72 до 34, передает правительство региона.

"Ремонт проводился в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Доля автодорог, которые соответствуют необходимым требованиям, стала больше с 45% до 56%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году был проведен ремонт дорог регионального значения городской агломерации. Всего было затронуто 18 участков общей длиной почти 43 километра.

Кроме того, в Ростове отремонтировали 1,5 миллиона квадратных метров дорог.

р1

Материалы по теме
Водитель Audi погиб в массовом ДТП под РостовомДТП с трамваем напротив бассейна "Коралл" в Ростове попало на видеоДвое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками в Ростове
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика