Нарушения прав покупателей нашли в магазине "Элис фэшн рус"

Так, проверка магазина была организована совместно с АО "Элис фэшн рус". В результате проведенных мероприятий в магазине были найдены нарушения ФЗ РФ "О защите прав потребителей", в частности инспекторы обнаружили в магазине товар без соответствующей маркировки.