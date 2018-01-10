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Posted 10 января 2018, 08:15

Published 10 января 2018, 08:15

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

Нарушения прав покупателей нашли в магазине "Элис фэшн рус"

10 января 2018, 08:15
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области выявило множество нарушений в одном из магазинов ростовского бренда женской одежды Elis, следует из документов, оказавшихся в распоряжении RostovGazeta.

Так, проверка магазина была организована совместно с АО "Элис фэшн рус". В результате проведенных мероприятий в магазине были найдены нарушения ФЗ РФ "О защите прав потребителей", в частности инспекторы обнаружили в магазине товар без соответствующей маркировки.

В результате директор магазина был привлечен к административной ответственности. Отметка об исполнении предписаний отсутствует.

Ранее сообщалось, что власти Ростова-на-Дону предложили участки для размещения производства компании "Элис Фэшн Рус", проект которой оказался под вопросом из-за отсутствия необходимых площадей.

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#Экономика#Новости
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