Нарушения прав покупателей нашли в магазине "Элис фэшн рус"

Posted 10 января 2018, 08:15
Published 10 января 2018, 08:15
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
Так, проверка магазина была организована совместно с АО "Элис фэшн рус". В результате проведенных мероприятий в магазине были найдены нарушения ФЗ РФ "О защите прав потребителей", в частности инспекторы обнаружили в магазине товар без соответствующей маркировки.
В результате директор магазина был привлечен к административной ответственности. Отметка об исполнении предписаний отсутствует.
Ранее сообщалось, что власти Ростова-на-Дону предложили участки для размещения производства компании "Элис Фэшн Рус", проект которой оказался под вопросом из-за отсутствия необходимых площадей.
р2