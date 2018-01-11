Выбрасывать попавшую в смешанный улов хамсу запретили в Азовском море

Posted 11 января 2018, 09:53
Published 11 января 2018, 09:53
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
"Кроме хамсы в список попали килька, тюлька, бычок, ставрида и атерина", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанные виды рыбы, выловленные при использовании разноглубинных тралов, кошельковых неводов и драг и попавшие в смешанный улов, необходимо полностью оприходовать. Следовательно, выбрасывать хамсу и тюльку категорически запрещено.
Уточняется, что относится это только к промышленному рыболовству.
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