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Posted 11 января 2018, 09:53

Published 11 января 2018, 09:53

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

Выбрасывать попавшую в смешанный улов хамсу запретили в Азовском море

11 января 2018, 09:53
Выбрасывать попавшую в смешанный улов хамсу при промысле в Азово-Черноморском бассейне полностью запретили согласно изменениям в правилах рыболовства, сообщил Азовский НИИ рыбного хозяйства.

"Кроме хамсы в список попали килька, тюлька, бычок, ставрида и атерина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные виды рыбы, выловленные при использовании разноглубинных тралов, кошельковых неводов и драг и попавшие в смешанный улов, необходимо полностью оприходовать. Следовательно, выбрасывать хамсу и тюльку категорически запрещено.

Уточняется, что относится это только к промышленному рыболовству.

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