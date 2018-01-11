Выбрасывать попавшую в смешанный улов хамсу запретили в Азовском море

Отмечается, что указанные виды рыбы, выловленные при использовании разноглубинных тралов, кошельковых неводов и драг и попавшие в смешанный улов, необходимо полностью оприходовать. Следовательно, выбрасывать хамсу и тюльку категорически запрещено.