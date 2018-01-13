Ростовчанам рассказали, как выжить, провалившись под лед

Posted 13 января 2018, 12:43
Published 13 января 2018, 12:43
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Сейчас на водных объектах не установился прочный лед. Человеку, провалившемуся в воду, не стоит делать резких движений. Необходимо сразу же позвать на помощь. Также следует налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед", - говорится в публикации.
Отмечается, что если лед выдержал, то необходимо, перекатываясь, медленно ползти в сторону, откуда пришли. Далее стоит сразу же идти к ближайшему жилью.
Если нужно спасти тонущего человека, то стоит взять палку или веревку. После этого следует ползком добраться до полыньи. Тонущему человеку нужно подать спасательное средство.
Пострадавшего необходимо доставить в теплое место. Нельзя давать ему алкоголь. Также обязательно надо вызвать медиков.
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