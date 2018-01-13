rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2018, 12:43

Published 13 января 2018, 12:43

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Ростовчанам рассказали, как выжить, провалившись под лед

13 января 2018, 12:43
Для жителей Ростова-на-Дону составили инструкцию, в которой описаны действия для спасения граждан, провалившихся под лед, информирует горадминистрация.

"Сейчас на водных объектах не установился прочный лед. Человеку, провалившемуся в воду, не стоит делать резких движений. Необходимо сразу же позвать на помощь. Также следует налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед", - говорится в публикации.

Отмечается, что если лед выдержал, то необходимо, перекатываясь, медленно ползти в сторону, откуда пришли. Далее стоит сразу же идти к ближайшему жилью.

Если нужно спасти тонущего человека, то стоит взять палку или веревку. После этого следует ползком добраться до полыньи. Тонущему человеку нужно подать спасательное средство.

Пострадавшего необходимо доставить в теплое место. Нельзя давать ему алкоголь. Также обязательно надо вызвать медиков.

р1

Вы купались в этом году?
Проголосовало: 2 чел.
#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика