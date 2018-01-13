Ростовчанам рассказали, как выжить, провалившись под лед

"Сейчас на водных объектах не установился прочный лед. Человеку, провалившемуся в воду, не стоит делать резких движений. Необходимо сразу же позвать на помощь. Также следует налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед", - говорится в публикации.