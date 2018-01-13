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Posted 13 января 2018, 17:37

Published 13 января 2018, 17:37

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Ростовчанка Лопырева извинилась за порно фотографии знаменитостей в соцсети

13 января 2018, 17:37
Известная уроженка Ростова-на-Дону, модель Виктория Лопырева извинилась за неуместный контент от ее имени в соцсетях, написала девушка в Instagram.

"Мою страницу взломали. Прошу прощения за неуместный контент", - добавила ростовчанка.

На момент субботы 19.30 мск этот пост набрал более 85 тысяч лайков.

Ранее СМИ писали, что неизвестные взломали аккаунт Лопыревой и разместили интимные снимки и видео знаменитостей. В том числе футболиста Павла Мамаева и его жены, юриста Дмитрия Якубовского.

До этого хакеры также взламывали аккаунт ростовчанки.

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#Общество#Новости
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