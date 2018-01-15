Главные номинанты на премию Дарвина

Он был смотрителем калифорнийского зоопарка и решил скормить слону двойную дозу слабительного. После этого мужчина решил проверить, подействовало ли слабительное и подошел к слону сзади.
В итоге он погиб под огромной кучей слоновьего навоза.
Погибла совершенно случайно. На полигоне для стражей порядка, в тот момент, когда полицейские целились по бумажным фигурам, Меган решила пошутить и выбежала перед ними с криком "Бу".
В итоге в ее тело попали 44 пули из 60.
Он пробрался в городской музей искусств, чтобы его ограбить. Во время побега от охранников завернул за угол и напоролся на острие меча.
Подпись к мечу была "Оружие правосудия".
Она была певицей и умерла прямо во время выступления. А дело было в том, что певица решила устроить шоу со змеями и во время выступления наступила на королевскую кобру, которая в итоге ее укусила за бедро.
Певица сделала вид, что ничего не случилось и продолжила выступление. Через 45 минут у нее начались судороги и рвота, а по прибытии в больницу девушка уже скончалась.
Это, наверное, самое глупое самоубийство, которое произошло случайно. Кен спал в своей кровати, когда ночью раздался телефонный звонок. Он спросонья вместо трубки взял пистолет, который лежал рядом на тумбочке, машинально поднес к уху как трубку и выстрелил.
В результате мужчина скончался.