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Главные номинанты на премию Дарвина

15 января 2018, 10:06
Самые глупые смерти номинантов премии Дарвина.

1. Стив Коннер

Он был смотрителем калифорнийского зоопарка и решил скормить слону двойную дозу слабительного. После этого мужчина решил проверить, подействовало ли слабительное и подошел к слону сзади.

В итоге он погиб под огромной кучей слоновьего навоза.

2. Меган Фрай

Погибла совершенно случайно. На полигоне для стражей порядка, в тот момент, когда полицейские целились по бумажным фигурам, Меган решила пошутить и выбежала перед ними с криком "Бу".

В итоге в ее тело попали 44 пули из 60.

3. Бонн Питер Грубер

Он пробрался в городской музей искусств, чтобы его ограбить. Во время побега от охранников завернул за угол и напоролся на острие меча.

Подпись к мечу была "Оружие правосудия".

4. Ирма Бьюл

Она была певицей и умерла прямо во время выступления. А дело было в том, что певица решила устроить шоу со змеями и во время выступления наступила на королевскую кобру, которая в итоге ее укусила за бедро.

Певица сделала вид, что ничего не случилось и продолжила выступление. Через 45 минут у нее начались судороги и рвота, а по прибытии в больницу девушка уже скончалась.

5. Кен Чарльз Баргер

Это, наверное, самое глупое самоубийство, которое произошло случайно. Кен спал в своей кровати, когда ночью раздался телефонный звонок. Он спросонья вместо трубки взял пистолет, который лежал рядом на тумбочке, машинально поднес к уху как трубку и выстрелил.

В результате мужчина скончался.

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