Почти 90% посетителей признали проблемы с транспортом к Платову в Ростове

Posted 15 января 2018, 07:53
Published 15 января 2018, 07:53
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Именно такое количество голосов получил вариант ответа "аэропорт заслуживает хорошей оценки, но есть проблемы с транспортным обеспечением".
Еще 6% ответили, что им не понравился новый аэропорт. По 2% получили ответы "отличный аэропорт" и "есть проблемы, но в целом устраивает".
Стоить отметить, что вариант "вполне современно и удобно" не получил ни одного голоса.
Напомним, новый аэропорт в Ростове, построенный в рамках подготовки к ЧМ-18, начал работу 7 декабря 2017 года.
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