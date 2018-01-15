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Posted 15 января 2018, 07:53

Published 15 января 2018, 07:53

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Почти 90% посетителей признали проблемы с транспортом к Платову в Ростове

15 января 2018, 07:53
Сюжет
Новости Ростова
Наличие проблем в новом аэропорту Платов в Ростове-на-Дону признали 89,6% респондентов, опрос в группе "ВКонтакте" провело облправительство.

Именно такое количество голосов получил вариант ответа "аэропорт заслуживает хорошей оценки, но есть проблемы с транспортным обеспечением".

Еще 6% ответили, что им не понравился новый аэропорт. По 2% получили ответы "отличный аэропорт" и "есть проблемы, но в целом устраивает".

Стоить отметить, что вариант "вполне современно и удобно" не получил ни одного голоса.

Напомним, новый аэропорт в Ростове, построенный в рамках подготовки к ЧМ-18, начал работу 7 декабря 2017 года.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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