Россияне подадут иск к Apple из-за медленной работы iPhone

Posted 15 января 2018, 07:32
Published 15 января 2018, 07:32
Modified 11 сентября 2022, 16:30
Updated 11 сентября 2022, 16:30
"В конце 2017 года аналогичные иски уже подали покупатели из Израиля, США и Франции, число заявлений исчисляется десятками", - сказано в публикации.
По предварительным подсчетам, общая сумма российских исков составит несколько десятков миллионов рублей. В настоящий момент готовы претензии десятка россиян, в случае выигрыша дела их количество обещают довести до сотен.
Отмечается, что для положительного исхода дела потребуется приложить немало усилий, в частности требуется доказать, что компания намеренно ухудшала качества гаджетов, стремясь таким образом вынудить потребителей приобретать новые модели.
Напомним, Apple в конце декабря открыто признала, что замедляла работу смартфонов с целью увеличения срока их службы.
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