Россияне подадут иск к Apple из-за медленной работы iPhone

Российские пользователи уже на этой неделе подадут иск к Apple с целью доказать намеренные действия компании по замедлению работы своих смартфонов, эти сведения опубликовал "Коммерсант".

"В конце 2017 года аналогичные иски уже подали покупатели из Израиля, США и Франции, число заявлений исчисляется десятками", - сказано в публикации. По предварительным подсчетам, общая сумма российских исков составит несколько десятков миллионов рублей. В настоящий момент готовы претензии десятка россиян, в случае выигрыша дела их количество обещают довести до сотен. Отмечается, что для положительного исхода дела потребуется приложить немало усилий, в частности требуется доказать, что компания намеренно ухудшала качества гаджетов, стремясь таким образом вынудить потребителей приобретать новые модели. Напомним, Apple в конце декабря открыто признала, что замедляла работу смартфонов с целью увеличения срока их службы. р3 Материалы по теме Проблемы с сенсорным экраном iPhone X на холоде признала Apple