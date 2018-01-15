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Posted 15 января 2018, 07:32

Published 15 января 2018, 07:32

Modified 11 сентября 2022, 16:30

Updated 11 сентября 2022, 16:30

Россияне подадут иск к Apple из-за медленной работы iPhone

15 января 2018, 07:32
Российские пользователи уже на этой неделе подадут иск к Apple с целью доказать намеренные действия компании по замедлению работы своих смартфонов, эти сведения опубликовал "Коммерсант".

"В конце 2017 года аналогичные иски уже подали покупатели из Израиля, США и Франции, число заявлений исчисляется десятками", - сказано в публикации.

По предварительным подсчетам, общая сумма российских исков составит несколько десятков миллионов рублей. В настоящий момент готовы претензии десятка россиян, в случае выигрыша дела их количество обещают довести до сотен.

Отмечается, что для положительного исхода дела потребуется приложить немало усилий, в частности требуется доказать, что компания намеренно ухудшала качества гаджетов, стремясь таким образом вынудить потребителей приобретать новые модели.

Напомним, Apple в конце декабря открыто признала, что замедляла работу смартфонов с целью увеличения срока их службы.

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