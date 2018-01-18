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Posted 18 января 2018, 13:52

Published 18 января 2018, 13:52

Modified 11 сентября 2022, 16:32

Updated 11 сентября 2022, 16:32

Дело завели на уклониста от армии в Ростовской области

18 января 2018, 13:52
В Волгодонске Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который два раза не явился в военкомат по повестке, информирует региональное УСКР.

"Было установлено, что 20-летнему мужчине дважды вручали повестки под роспись. Они обязывали его прийти в военкомат", - говорится в публикации.

Отмечается, что призывник проигнорировал требования. Уважительной причины на это у него не было.

После этого завели уголовное дело. Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас проводятся следственные действия.

р1

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