Дело завели на уклониста от армии в Ростовской области

Posted 18 января 2018, 13:52
Published 18 января 2018, 13:52
Modified 11 сентября 2022, 16:32
Updated 11 сентября 2022, 16:32
"Было установлено, что 20-летнему мужчине дважды вручали повестки под роспись. Они обязывали его прийти в военкомат", - говорится в публикации.
Отмечается, что призывник проигнорировал требования. Уважительной причины на это у него не было.
После этого завели уголовное дело. Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Сейчас проводятся следственные действия.
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