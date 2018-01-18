Дело завели на уклониста от армии в Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который два раза не явился в военкомат по повестке, информирует региональное УСКР.

"Было установлено, что 20-летнему мужчине дважды вручали повестки под роспись. Они обязывали его прийти в военкомат", - говорится в публикации. Отмечается, что призывник проигнорировал требования. Уважительной причины на это у него не было. После этого завели уголовное дело. Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас проводятся следственные действия. р1 Вы служили в армии? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел. Материалы по теме Должника-уклониста из Ростовской области нашли в исправительной колонии