Самые необычные профессии в мире

Змеиный яд является не только смертельным средством, но и отличным противоядием. Есть такая профессия, как доильщик ядовитых змей.
Это очень опасная работа, но, несмотря на опасность, она очень нужна для медицины. Змеиный яд также используют для лечения злокачественных опухолей.
Место работы - Антарктида. Люди, которые работают по этой профессии, занимаются тем, что поднимают пингвинов со спины. Ведь если пингвин засмотрелся на что-то, например на самолет, и упал, то уже не способен самостоятельно подняться.
Вот для этого и нужна эта замечательная профессия.
Для этой профессии необходимо иметь абсолютный слух и музыкальное образование. Люди ходят и стучат серебряным молоточком по головкам сыра. Таким образом определяют созрел продукт или нет. Чем звонче получается мелодия - тем вкуснее пармезан.
Да, это отвратительно, но и такие профессии просто необходимы, ведь как же иначе проверить эффективность дезодорантов. На эту работу, в основном, принимают женщин, которые никогда не курили.
Как известно, нос у таких женщин лучше улавливает любые особенности различных запахов.
Да, и такая профессия существует. Обладатель такой работы Бен Саусхол прошел конкурс среди 35 тысяч претендентов и получил возможность проживать на райском острове в шикарном доме. Его обязанности: смотреть за чистотой в доме, присматривать за коралловыми рифами и подкармливать черепах.
Сам конкурс назывался "Лучшая работа в мире", ведь его зарплата составляет 20 тысяч долларов в месяц, что составляет примерно 1,2 миллиона рублей.