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Posted 22 января 2018, 15:07

Published 22 января 2018, 15:07

Modified 11 сентября 2022, 16:38

Updated 11 сентября 2022, 16:38

Эксперт раскритиковал идею расширения Нагибина в Ростове

22 января 2018, 15:07
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Новости Ростова
Расширение участка дороги по проспекту Нагибина, которое предложили ростовчане, перенесет заторы на 100 метров, а не решит проблему, уверен директор автономной некоммерческой организации урбанистических решений "Фабрика города" Михаил Векленко.

Дмитрий Шавкунов предложил инициативу для увеличения пропускной способности автомашин по проспекту Михаила Нагибина в сервисе "Активный ростовчанин" 15 января. За неделю ее подержали 67 человек, 20 выступили против.

Инициатор предложил расширить участок дороги по проспекту Михаила Нагибина от проспекта Ленина до моста на Нансена впритык к столбам. "Увеличить пропускную способность можно комплексом мер. Отдельный участок лишь переместит заторы из одного места в другое, всего в 100 метрах от тех, что были ранее", - прокомментировал предложение Векленко.

Стояли в пробке на Нагибина?
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