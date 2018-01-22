Эксперт раскритиковал идею расширения Нагибина в Ростове

Инициатор предложил расширить участок дороги по проспекту Михаила Нагибина от проспекта Ленина до моста на Нансена впритык к столбам. "Увеличить пропускную способность можно комплексом мер. Отдельный участок лишь переместит заторы из одного места в другое, всего в 100 метрах от тех, что были ранее", - прокомментировал предложение Векленко.