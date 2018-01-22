Эксперт раскритиковал идею расширения Нагибина в Ростове

Posted 22 января 2018, 15:07
Published 22 января 2018, 15:07
Modified 11 сентября 2022, 16:38
Updated 11 сентября 2022, 16:38
Дмитрий Шавкунов предложил инициативу для увеличения пропускной способности автомашин по проспекту Михаила Нагибина в сервисе "Активный ростовчанин" 15 января. За неделю ее подержали 67 человек, 20 выступили против.
Инициатор предложил расширить участок дороги по проспекту Михаила Нагибина от проспекта Ленина до моста на Нансена впритык к столбам. "Увеличить пропускную способность можно комплексом мер. Отдельный участок лишь переместит заторы из одного места в другое, всего в 100 метрах от тех, что были ранее", - прокомментировал предложение Векленко.