Выставка картин лидера "Ленинграда" пройдет в Ростове

Posted 22 января 2018, 14:54
Published 22 января 2018, 14:54
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
"Выставка заработает 26 января, она называется "Ретроспектива брендреализма". Всего посетители смогут увидеть около 200 работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центром экспозиции станет живопись и инсталляционные объекты.
Брендреализм является авторской концепцией Шнурова. Местные жители увидят направление в искусстве, отражающее трансформацию современной жизни и демонстрацию подхода к воплощению рекламных образов.
Закроется выставка 18 марта.
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