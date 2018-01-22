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Posted 22 января 2018, 14:54

Published 22 января 2018, 14:54

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

Выставка картин лидера "Ленинграда" пройдет в Ростове

22 января 2018, 14:54
В Ростове-на-Дону состоится открытие выставки картин лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова, информирует правительство региона.

"Выставка заработает 26 января, она называется "Ретроспектива брендреализма". Всего посетители смогут увидеть около 200 работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центром экспозиции станет живопись и инсталляционные объекты.

Брендреализм является авторской концепцией Шнурова. Местные жители увидят направление в искусстве, отражающее трансформацию современной жизни и демонстрацию подхода к воплощению рекламных образов.

Закроется выставка 18 марта.

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#Культура#Новости
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