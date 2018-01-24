Работы по благоустройству провели на Волкова в Ростове

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В Ростове-на-Дону на улице Волкова организовали работы по благоустройству, в том числе был восстановлен тротуар, информирует горадминистрация.

"Специалисты восстановили тротуар, обустроили партерные газоны. Также к ЧМ по футболу в 2018 году на площади Космонавтов установили тематические конструкции - мяч и символ "Забиваку", - сказано в сообщении. Ранее в сервисе "Активный ростовчанин" местный житель просил провести подобные работы на площади Космонавтов. Также он жаловался на несколько объектов, которые, по его мнению, портят внешний облик. Он перечислил рынок, торговый центр с парковкой и некрасивые клумбы. р1 Материалы по теме Финансирование благоустройства Ростовской области вырастет на треть