Работы по благоустройству провели на Волкова в Ростове

Posted 24 января 2018, 14:57
Published 24 января 2018, 14:57
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
"Специалисты восстановили тротуар, обустроили партерные газоны. Также к ЧМ по футболу в 2018 году на площади Космонавтов установили тематические конструкции - мяч и символ "Забиваку", - сказано в сообщении.
Ранее в сервисе "Активный ростовчанин" местный житель просил провести подобные работы на площади Космонавтов. Также он жаловался на несколько объектов, которые, по его мнению, портят внешний облик.
Он перечислил рынок, торговый центр с парковкой и некрасивые клумбы.
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