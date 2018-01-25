Герман Стерлигов пообещал обучить ростовчан "выявлять педерастов"

Posted 25 января 2018, 08:31
Published 25 января 2018, 08:31
Modified 1 октября 2024, 14:38
Updated 1 октября 2024, 14:38
По его словам, открытие магазина, в который не будут пускать геев, состоится в Ростове 27 января.
"На все наши объекты им вход воспрещен, и магазин в Ростове не станет исключением", - сообщил Стерлигов.
Предприниматель не стал объяснять, по каким признакам будут определять людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Какая разница, как отличаем, будете работать у нас продавцом, мы вас научим", - добавил Стерлигов.
Стерлигов известен как один из основателей первой в стране товарной биржи, а также экстравагантными проектами, такими как реестр трезвых мужиков.