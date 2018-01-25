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Posted 25 января 2018, 08:31

Published 25 января 2018, 08:31

Modified 1 октября 2024, 14:38

Updated 1 октября 2024, 14:38

Герман Стерлигов пообещал обучить ростовчан "выявлять педерастов"

25 января 2018, 08:31
В Ростове откроется магазин, в который вход представителям секс-меньшинств будет запрещен, заявил RosotvGazeta предприниматель Герман Стерлигов.

По его словам, открытие магазина, в который не будут пускать геев, состоится в Ростове 27 января.

"На все наши объекты им вход воспрещен, и магазин в Ростове не станет исключением", - сообщил Стерлигов.

Предприниматель не стал объяснять, по каким признакам будут определять людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Какая разница, как отличаем, будете работать у нас продавцом, мы вас научим", - добавил Стерлигов.

Стерлигов известен как один из основателей первой в стране товарной биржи, а также экстравагантными проектами, такими как реестр трезвых мужиков.

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