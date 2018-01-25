На благоустройство территорий в Ростовской области выделят 236 млн рублей

Posted 25 января 2018, 06:26
Published 25 января 2018, 06:26
Modified 17 сентября 2022, 14:54
Updated 17 сентября 2022, 14:54
"Всего в 2018 году на эти мероприятия запланировано потратить 1,3 миллиарда рублей. Дополнительно выделят 236 миллионов на обустройство общественных пространств", - сказано в сообщении.
Отмечается, что объекты, на которых пройдут работы, станут известны после рейтингового голосования. Оно состоится в 20 городах региона.
В 2017 году на эти цели потратили 1,2 миллиарда рублей. На них благоустроили более 110 дворов.
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