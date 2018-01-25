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Posted 25 января 2018, 02:06

Published 25 января 2018, 02:06

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

Устройство для домашнего изготовления таблеток придумали в Шотландии

25 января 2018, 02:06
Способ изготавливать лекарства вне производства придумали шотландские ученые, сведения опубликовал "Хайтек".

"В настоящее время выпуск лекарственных препаратов строго централизован, но ученые предлагают использовать способ для изготовления таблеток во время эпидемий или в космосе", - сказано в публикации.

Для изготовления лекарств предлагается использовать портативные реакционные сосуды, напечатанные на 3D-принтере. Оборудование представляет собой четыре таких сосуда, для всех необходимых химических процессов, от фильтрации до выпаривания.

Отмечается, что изобретение может быть полезно при производстве редких препаратов, которые в промышленных масштабах выпускать проблематично.

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