Устройство для домашнего изготовления таблеток придумали в Шотландии

Posted 25 января 2018, 02:06
Published 25 января 2018, 02:06
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
"В настоящее время выпуск лекарственных препаратов строго централизован, но ученые предлагают использовать способ для изготовления таблеток во время эпидемий или в космосе", - сказано в публикации.
Для изготовления лекарств предлагается использовать портативные реакционные сосуды, напечатанные на 3D-принтере. Оборудование представляет собой четыре таких сосуда, для всех необходимых химических процессов, от фильтрации до выпаривания.
Отмечается, что изобретение может быть полезно при производстве редких препаратов, которые в промышленных масштабах выпускать проблематично.
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