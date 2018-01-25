Власти выяснят причины завышения цен в гостиницах Ростова к ЧМ-2018

Posted 25 января 2018, 09:54
Published 25 января 2018, 09:54
Modified 17 сентября 2022, 14:54
Updated 17 сентября 2022, 14:54
"С каждым из 14 отелей будет проведена работа. Если будут зафиксированы факты необоснованных завышений, то с гостиницами продолжится работа, чтобы они возвращали обоснованную стоимость", - сказано в сообщении.
Губернатор отметил, что отслеживал публикации в СМИ по этой теме.
Согласно данным Ростуризма, 14 гостиниц региона повысили цены на проживание гостей на период ЧМ 2018 года.
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