Власти выяснят причины завышения цен в гостиницах Ростова к ЧМ-2018

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в Ростове выяснят причину завышения стоимости проживания в гостиницах во время ЧМ по футболу 2018 года, об этом он сообщил на пресс-конференции.

"С каждым из 14 отелей будет проведена работа. Если будут зафиксированы факты необоснованных завышений, то с гостиницами продолжится работа, чтобы они возвращали обоснованную стоимость", - сказано в сообщении. Губернатор отметил, что отслеживал публикации в СМИ по этой теме. Согласно данным Ростуризма, 14 гостиниц региона повысили цены на проживание гостей на период ЧМ 2018 года. р1 Материалы по теме Фирмы-такси отрицают завышение цен в районе пожара на рынке в Ростове Завышение цен на отели в ЧМ-18 в Ростове отследят по "горячей линии"