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Posted 25 января 2018, 09:54

Published 25 января 2018, 09:54

Modified 17 сентября 2022, 14:54

Updated 17 сентября 2022, 14:54

Власти выяснят причины завышения цен в гостиницах Ростова к ЧМ-2018

25 января 2018, 09:54
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в Ростове выяснят причину завышения стоимости проживания в гостиницах во время ЧМ по футболу 2018 года, об этом он сообщил на пресс-конференции.

"С каждым из 14 отелей будет проведена работа. Если будут зафиксированы факты необоснованных завышений, то с гостиницами продолжится работа, чтобы они возвращали обоснованную стоимость", - сказано в сообщении.

Губернатор отметил, что отслеживал публикации в СМИ по этой теме.

Согласно данным Ростуризма, 14 гостиниц региона повысили цены на проживание гостей на период ЧМ 2018 года.

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#Экономика#Новости
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