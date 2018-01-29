Грунтовые воды отвели при ремонте Казанской лестницы в Ростове

По его словам, во время работ обнаружили воду, сначала были сомнения в том, откуда она может быть: были предположения о канализации и водоотводе. "Это грунтовые воды. Мы их отвели, построив каптажные камеры (устройства для отвода подземных вод, нефти и газа - ред.) , воду направили в существующую ливневую канализацию", - сказал он.