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Posted 29 января 2018,, 07:22

Published 29 января 2018,, 07:22

Modified Сегодня, 20:50

Updated Сегодня, 20:50

Грунтовые воды отвели при ремонте Казанской лестницы в Ростове

29 января 2018, 07:22
Грунтовые воды отвели при ремонте Казанской лестницы в Ростове, из-за чего сдвинулись сроки сдачи объекта, сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев во время обхода отреставрированной лестницы в субботу.

По его словам, во время работ обнаружили воду, сначала были сомнения в том, откуда она может быть: были предположения о канализации и водоотводе. "Это грунтовые воды. Мы их отвели, построив каптажные камеры (устройства для отвода подземных вод, нефти и газа - ред.) , воду направили в существующую ливневую канализацию", - сказал он.

Казанскую лестницу сдали в субботу, по плану должны были сдать в декабре. Ее отреставрировали в рамках подготовки к ЧМ-2018. На лестнице установили освещение, смотровую площадку, лифт для маломобильных людей.

Сталкивались с грунтовыми водами?
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#Город#Новости Ростова#Новости#Опросы#Диана Юндина
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