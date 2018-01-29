Грунтовые воды отвели при ремонте Казанской лестницы в Ростове

Posted 29 января 2018,, 07:22
Published 29 января 2018,, 07:22
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
По его словам, во время работ обнаружили воду, сначала были сомнения в том, откуда она может быть: были предположения о канализации и водоотводе. "Это грунтовые воды. Мы их отвели, построив каптажные камеры (устройства для отвода подземных вод, нефти и газа - ред.) , воду направили в существующую ливневую канализацию", - сказал он.
Казанскую лестницу сдали в субботу, по плану должны были сдать в декабре. Ее отреставрировали в рамках подготовки к ЧМ-2018. На лестнице установили освещение, смотровую площадку, лифт для маломобильных людей.