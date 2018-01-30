Экс-полицейский восемь лет незаконно получал пенсию в Ростовской области

"Было установлено, что осужденный имел право на получение двух видов пенсий. Он скрыл тот факт, что уже получает ее по общему стажу и обратился в региональное УМВД РФ. Мужчина передал документы, чтобы получать пенсию по трудовому стажу в органах полиции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фигуранту незаконно выплачивали средства с 2009 по 2017 года. Размер ущерба превысил 830 тысяч рублей. Преступление было зафиксировано во время прокурорской проверки.
Мужчина возместил весь причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.
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