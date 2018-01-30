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Экс-полицейский восемь лет незаконно получал пенсию в Ростовской области

30 января 2018, 09:18
В Ростовской области суд приговорил к штрафу бывшего полицейского, который в течение восьми лет незаконно получал пенсию, информирует прокуратура региона.

"Было установлено, что осужденный имел право на получение двух видов пенсий. Он скрыл тот факт, что уже получает ее по общему стажу и обратился в региональное УМВД РФ. Мужчина передал документы, чтобы получать пенсию по трудовому стажу в органах полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фигуранту незаконно выплачивали средства с 2009 по 2017 года. Размер ущерба превысил 830 тысяч рублей. Преступление было зафиксировано во время прокурорской проверки.

Мужчина возместил весь причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

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