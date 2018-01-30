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Posted 30 января 2018, 03:06

Published 30 января 2018, 03:06

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

На YouTube появился русскоязычный трейлер "Такси-5" без Сами Насери

30 января 2018, 03:06
В сети Интернет появился трейлер к пятой части французской комедии "Такси", ролик можно найти на YouTube.

Известно, что главные герои предыдущих четырех фильмов таксист Даниэль, которого сыграл Сами Насери и полицейский Эмильен, в исполнении Фредерика Дифенталя не появятся в новой части. Новым героям перейдет "по наследству" прокачанный Peugeot.

Сюжет пятой части "Такси" очень напоминает самый первый фильм, снятый по сценарию Люка Бессона. Итальянская банда на Ferrari грабит ювелирные магазины и остается не пойманной благодаря мощности своих автомобилей и мастерству водителей.

Сам Люк Бессон в этот раз не принимал участия в написании сценария к фильму, выступив лишь в качестве продюсера. В качестве сценаристов были выбраны Франк Гастамбид и Малик Бенталя, исполнившие главные роли в пятой части "Такси".

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#Культура#Новости#Видео
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