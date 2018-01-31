Перевернувшийся под Ростовом автобус превысил скорость

Posted 31 января 2018, 10:21
Published 31 января 2018, 10:21
Modified 1 октября 2024, 15:29
Updated 1 октября 2024, 15:29
ДТП произошло ранним утром в среду. В результате аварии погибли пять человек, еще 13 получили тяжелые повреждения. Их доставили в больницу.
"По предварительной информации, дорожное происшествие произошло по вине водителя, который нарушил скоростной режим и не справился с управлением", - отметили в прокуратуре.
Информацию подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД России по региону. "ДТП произошло по вине водителя", - отметили в пресс-службе.
Сейчас по факту ДТП возбудили уголовное дело. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.