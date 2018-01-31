Ростовские виноделы предлагают освободить их от налогов на имущество

По его словам, компания является акцизным предприятием: она должна брать акцизные марки, которые прикрепляются к денежным знакам. "Нам не дадут акцизы, если у нас будет задолженность по налогам хоть в один рубль", - назвал он одно из условий получения марок.
Он считает, что в связи с этим виноделам нужны льготы. "Льготы на имущественный налог: на здание и на земельные участки. Поскольку у нас большие объекты, связанные с переработкой винограда и участки, на которых этот виноград находится", - уточнил спикер. Он предлагает либо полностью освободить виноделов от налога, либо уменьшить процентную ставку с коэффициента 2,2 от стоимости до 1,1. Представитель пояснил, что понижение ставки может произойти с учетом того, что виноделы будут вкладывать деньги в развитие.
При это пять лет назад в России вино сделали сельскохозяйственной продукцией, что позволило виноделам получать субсидии. Три года назад российское правительство снизило госпошлину за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки вина для виноделов, производящих продукцию из собственного винограда.