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Ростовские виноделы предлагают освободить их от налогов на имущество

31 января 2018, 14:13
В Ростовской области предложили отменить или снизить коэффициент налога на имущество для виноделов, потому что долги по налогам мешают получать акцизные марки, заявил журналистам представитель компании "Эльбузд".

По его словам, компания является акцизным предприятием: она должна брать акцизные марки, которые прикрепляются к денежным знакам. "Нам не дадут акцизы, если у нас будет задолженность по налогам хоть в один рубль", - назвал он одно из условий получения марок.

Он считает, что в связи с этим виноделам нужны льготы. "Льготы на имущественный налог: на здание и на земельные участки. Поскольку у нас большие объекты, связанные с переработкой винограда и участки, на которых этот виноград находится", - уточнил спикер. Он предлагает либо полностью освободить виноделов от налога, либо уменьшить процентную ставку с коэффициента 2,2 от стоимости до 1,1. Представитель пояснил, что понижение ставки может произойти с учетом того, что виноделы будут вкладывать деньги в развитие.

При это пять лет назад в России вино сделали сельскохозяйственной продукцией, что позволило виноделам получать субсидии. Три года назад российское правительство снизило госпошлину за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки вина для виноделов, производящих продукцию из собственного винограда.

Хотели бы тоже освободиться от налогов на имущество?
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