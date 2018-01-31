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Posted 31 января 2018, 07:06

Published 31 января 2018, 07:06

Modified 17 сентября 2022, 14:54

Updated 17 сентября 2022, 14:54

Власти Ростовской области окажут помощь раненым в ДТП с автобусом

31 января 2018, 07:06
Глава Ростовской области распорядился оказать помощь гражданам, которые пострадали в аварии с перевернувшимся автобусом, информирует правительство региона.

"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. На место происшествия прибыли спасатели из Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского. Также работает эвакуатор", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего привлекли более 35 спасателей. В ночь на среду опрокинулся автобус "Саратов - Ростов". Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Ранения получили еще 13 граждан, один из них находится в тяжелом состоянии.

Следствие организовало проверочные мероприятия по факту аварии.

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