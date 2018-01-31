Власти Ростовской области окажут помощь раненым в ДТП с автобусом

Posted 31 января 2018, 07:06
Published 31 января 2018, 07:06
Modified 17 сентября 2022, 14:54
Updated 17 сентября 2022, 14:54
"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. На место происшествия прибыли спасатели из Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского. Также работает эвакуатор", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего привлекли более 35 спасателей. В ночь на среду опрокинулся автобус "Саратов - Ростов". Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Ранения получили еще 13 граждан, один из них находится в тяжелом состоянии.
Следствие организовало проверочные мероприятия по факту аварии.
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