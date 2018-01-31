Zotye Z300 стал самой провальной машиной в РФ в 2018 году

Posted 30 января 2018, 22:11
Published 30 января 2018, 22:11
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
"Китайские машины Z300 практически не продаются. Модель является клоном Toyota Allion и стоит почти 600 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на второй позиции оказался Peugeot 508. Экспертам не понятно, почему седан не понравился жителям РФ. У авто стильный дизайн и хорошее качество отделки. Купить его можно за 1,9 миллиона рублей.
В тройке лидеров оказался седан Lexus LS. В 2017 году удалось продать всего 14 машин.
Кроме того, в списке оказались Fiat 500 и Citroen DS3.
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