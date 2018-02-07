Госслужащих в Ростовской области кормили грязной крупой

Posted 7 февраля 2018, 09:05
Published 7 февраля 2018, 09:05
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
Большая часть из них не имела соответствующих документов и маркировки, и поставлялась с нарушением правил хранения.
"Среди 3,6 тонны крупы, которая поставлялась в госучреждения, около двух тонн не соответствовали требованиям по безопасности и качеству, еще 111 килограммов не соответствовало требованиям по загрязненности", - сказал он.
По данным фактам было составлено 77 протоколов на изготовителей и поставщиков продукции, прекращена деятельности семи деклараций на выпуск продукции.
За несоблюдение фитосанитарных норм по итогам прошедшего года предприятия области оштрафовали суммарно на 22 миллиона рублей. Основные нарушения связаны с непроведением владельцами мероприятий по борьбе с карантинными объектами, или проведением таких мероприятий не в полном объеме, подчеркнул Шаповалов. По его словам, почти 750 раз импортная продукция ненадлежащего качества задерживалась на таможне и возвращалась в страну производства, еще в 456 случаев продукция была изъята и уничтожена.