Госслужащих в Ростовской области кормили грязной крупой

За несоблюдение фитосанитарных норм по итогам прошедшего года предприятия области оштрафовали суммарно на 22 миллиона рублей. Основные нарушения связаны с непроведением владельцами мероприятий по борьбе с карантинными объектами, или проведением таких мероприятий не в полном объеме, подчеркнул Шаповалов. По его словам, почти 750 раз импортная продукция ненадлежащего качества задерживалась на таможне и возвращалась в страну производства, еще в 456 случаев продукция была изъята и уничтожена.