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Posted 7 февраля 2018, 09:05

Published 7 февраля 2018, 09:05

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

Госслужащих в Ростовской области кормили грязной крупой

7 февраля 2018, 09:05
Более половины крупы, которая поставлялась в госучреждения в 2017 году, не соответствовала качеству, сообщил начальник отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства управления Россельхознадзора по региону Сергей Шаповалов.

Большая часть из них не имела соответствующих документов и маркировки, и поставлялась с нарушением правил хранения.

"Среди 3,6 тонны крупы, которая поставлялась в госучреждения, около двух тонн не соответствовали требованиям по безопасности и качеству, еще 111 килограммов не соответствовало требованиям по загрязненности", - сказал он.

По данным фактам было составлено 77 протоколов на изготовителей и поставщиков продукции, прекращена деятельности семи деклараций на выпуск продукции.

За несоблюдение фитосанитарных норм по итогам прошедшего года предприятия области оштрафовали суммарно на 22 миллиона рублей. Основные нарушения связаны с непроведением владельцами мероприятий по борьбе с карантинными объектами, или проведением таких мероприятий не в полном объеме, подчеркнул Шаповалов. По его словам, почти 750 раз импортная продукция ненадлежащего качества задерживалась на таможне и возвращалась в страну производства, еще в 456 случаев продукция была изъята и уничтожена.

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