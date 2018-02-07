Меры примут в Новочеркасске из-за роста числа трагический происшествий

Posted 7 февраля 2018, 06:37
Published 7 февраля 2018, 06:37
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
"В мэрии прошло заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Эта необходимость вызвана ростом трагедий в январе 2018 года", - говорится в публикации.
Специалисты зачитали доклады о состоянии пожарной безопасности, а также об обеспечении безопасности людей на водоемах зимой. Были утверждены необходимые профилактические меры по предупреждению ЧС.
Напомним, в январе в городе произошло 11 возгораний. В них погибли три человека. Кроме того, еще два местных жителя утонули в водоемах.
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