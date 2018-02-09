rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля 2018, 10:10

Published 9 февраля 2018, 10:10

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

В Ростове-на-Дону на ремонт 19 улиц потратят 631 млн рублей

9 февраля 2018, 10:10
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на ремонт 19 улиц будет потрачено в 2018 году свыше 613,4 миллиона рублей, следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону разместила информацию об 11 конкурсах на проведение ремонта улиц.

Из конкурсной документации следует, что больше всего средств будет направлено на ремонт улицы Вересаева на участке от улицы Стальского до проспекта 40-летия Победы, а также в целом на проспект 40-летия Победы - 193,4 миллиона рублей. В 119,4 миллиона рублей обойдется городу ремонт улицы Малиновского в промежутке от улицы Доватора и проспекта Коммунистического. Еще 104,6 миллиона рублей будет направлено на ремонт улиц Космонавтов и Королева, 85,2 миллиона рублей — на ремонт участка между улицей Шеболдваева и площадью Страны Советов по Нансена, 55,9 миллиона рублей на ремонт проспекта Шолохова. На ремонт улиц 1-й Конной Армии, площади Комбайностроителей и улицы 14-я линия будет потрачено 43,1 миллиона рублей. Примерно в такую же сумму обойдется ремонт улицы 29-я Линия. Улицы Возрождения, Зенитчиков, Самойловская, Локомотивная и Смотровая отремонтируют за 41,6 миллиона рублей. Более 29,8 миллиона пойдут на ремонт проспекта Стачки, еще 21,5 миллиона рублей — улицы Троллейбусной.

Дешевле всего обойдется Ростову ремонт переулка Семашко — немногим более 2 миллионов рублей.

Денежные средства на ремонт улиц были выделены из федерального бюджета.

р2

#Экономика#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика