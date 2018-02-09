В Ростове-на-Дону на ремонт 19 улиц потратят 631 млн рублей

Posted 9 февраля 2018, 10:10
Published 9 февраля 2018, 10:10
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону разместила информацию об 11 конкурсах на проведение ремонта улиц.
Из конкурсной документации следует, что больше всего средств будет направлено на ремонт улицы Вересаева на участке от улицы Стальского до проспекта 40-летия Победы, а также в целом на проспект 40-летия Победы - 193,4 миллиона рублей. В 119,4 миллиона рублей обойдется городу ремонт улицы Малиновского в промежутке от улицы Доватора и проспекта Коммунистического. Еще 104,6 миллиона рублей будет направлено на ремонт улиц Космонавтов и Королева, 85,2 миллиона рублей — на ремонт участка между улицей Шеболдваева и площадью Страны Советов по Нансена, 55,9 миллиона рублей на ремонт проспекта Шолохова. На ремонт улиц 1-й Конной Армии, площади Комбайностроителей и улицы 14-я линия будет потрачено 43,1 миллиона рублей. Примерно в такую же сумму обойдется ремонт улицы 29-я Линия. Улицы Возрождения, Зенитчиков, Самойловская, Локомотивная и Смотровая отремонтируют за 41,6 миллиона рублей. Более 29,8 миллиона пойдут на ремонт проспекта Стачки, еще 21,5 миллиона рублей — улицы Троллейбусной.
Дешевле всего обойдется Ростову ремонт переулка Семашко — немногим более 2 миллионов рублей.
Денежные средства на ремонт улиц были выделены из федерального бюджета.
р2