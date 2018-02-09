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Posted 9 февраля 2018, 09:10

Published 9 февраля 2018, 09:10

Modified 1 октября 2024, 13:50

Updated 1 октября 2024, 13:50

Видеоблог об Олимпийских играх появится в соцсети "ВКонтакте"

9 февраля 2018, 09:10
Онлайн-дневник Олимпиады в Пхенчхане проведет олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в социальной сети "ВКонтакте", сообщил пресс-центр компании.

"Видеоблог "+1 в Корее с Ритой Мамун" можно будет увидеть на странице проекта ТОК, сообщества РИА "Новости" "ВКонтакте" и на сайте агентства с 18 по 25 февраля", - сказано в сообщении.

По словам Мамун, она прибыла на Олимпиаду, чтобы оказать поддержку российским спортсменам и осветить события игр за пределами спортивных площадок.

Кроме того, прямую трансляцию ОИ в Пхенчхане "ВКонтакте" проведет компания Telesport. Несколько видеопотоков, один из которых будет вещать 24/7, максимально полно осветят соревнования по всем олимпийским видам спорта.

Подписаться на рассылку контента по различным видам спорта можно будет с помощью чат-бота в группе "Олимпийские игры".

Напомним, "ВКонтакте" дала возможность своим пользователям задать вопрос игрокам сборной России по футболу.

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