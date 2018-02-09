Видеоблог об Олимпийских играх появится в соцсети "ВКонтакте"

Posted 9 февраля 2018, 09:10
Published 9 февраля 2018, 09:10
Modified 1 октября 2024, 13:50
Updated 1 октября 2024, 13:50
"Видеоблог "+1 в Корее с Ритой Мамун" можно будет увидеть на странице проекта ТОК, сообщества РИА "Новости" "ВКонтакте" и на сайте агентства с 18 по 25 февраля", - сказано в сообщении.
По словам Мамун, она прибыла на Олимпиаду, чтобы оказать поддержку российским спортсменам и осветить события игр за пределами спортивных площадок.
Кроме того, прямую трансляцию ОИ в Пхенчхане "ВКонтакте" проведет компания Telesport. Несколько видеопотоков, один из которых будет вещать 24/7, максимально полно осветят соревнования по всем олимпийским видам спорта.
Подписаться на рассылку контента по различным видам спорта можно будет с помощью чат-бота в группе "Олимпийские игры".
Напомним, "ВКонтакте" дала возможность своим пользователям задать вопрос игрокам сборной России по футболу.
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