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Posted 9 февраля 2018, 12:41

Published 9 февраля 2018, 12:41

Modified 11 сентября 2022, 15:53

Updated 11 сентября 2022, 15:53

Заболеваемость крымской лихорадкой в Ростовской области упала на треть

9 февраля 2018, 12:41
Заболеваемость крымской геморрагической лихорадкой, которая передается с укосом клещей, в Ростовской области за год снизилась на треть, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

В прошлом году от клещей в регионе обработали 81 тысячу гектар, что составляет менее 1% площади всей территории области. "План противоклещевых обработок выполнен, снижение заболеваемости крымской лихорадкой на 34% по сравнению с 2016 годом", - отметила министр.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году крымской геморрагической лихорадкой заболело 38 человек против 57 годом ранее, два случая были летальными. "В этом направлении мы работаем по своевременному выявлению больных. Этот этап в ряде территорий страдает", - сказал руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев. По его словам, поскольку Ростовская область является территорией эндемичной по данному заболеванию, то есть она часто на ней возникает, полностью предупредить заболеваемость этой инфекцией невозможно.

По словам Быковской, в следующем году будут усилены меры по борьбе с комарами и клещами. "На 2018 год мы запланировали за счет средств областного бюджета приобретение еще 200 тысяч доз для вакцинации в целях профилактики природных очаговых инфекций", - сказала она.

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