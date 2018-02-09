Заболеваемость крымской лихорадкой в Ростовской области упала на треть

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году крымской геморрагической лихорадкой заболело 38 человек против 57 годом ранее, два случая были летальными. "В этом направлении мы работаем по своевременному выявлению больных. Этот этап в ряде территорий страдает", - сказал руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев. По его словам, поскольку Ростовская область является территорией эндемичной по данному заболеванию, то есть она часто на ней возникает, полностью предупредить заболеваемость этой инфекцией невозможно.