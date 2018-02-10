Всплеск детских заболеваний в группах зафиксировали в Ростовской области

Posted 10 февраля 2018, 11:13
Published 10 февраля 2018, 11:13
Modified 11 сентября 2022, 16:40
Updated 11 сентября 2022, 16:40
«В области зарегистрировали 12 групповых случаев заболеваний гепатитом А, норовирусной инфекцией, сальмонеллезной инфекцией, ветряной оспой. Всего пострадало 176 человек, из них 78 детей до 17 лет», - сказал он.
По словам Ковалева, все случаи заболевания закончились выздоровлением. Лица, допустившие распространение инфекции, привлечены к ответственности.
Ковалев также отметил, что в Ростовской области за год увеличилось количество детских заболеваний коклюшем и кори. «Был отмечен рост заболеваемости кори, коклюша, острого вирусного гепатита А, энтеровирусной инфекции, болезнью Лайма, дизентерии, аскаридоза и других», - сказал он.
Наиболее существенное снижение заболеваемости было достигнуто по гриппу, острому вирусному гепатиту С, крымской лихорадки, педикулезу, дифиллоботриозу и другим заболеваниям, отметил он.