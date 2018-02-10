Всплеск детских заболеваний в группах зафиксировали в Ростовской области

Ковалев также отметил, что в Ростовской области за год увеличилось количество детских заболеваний коклюшем и кори. «Был отмечен рост заболеваемости кори, коклюша, острого вирусного гепатита А, энтеровирусной инфекции, болезнью Лайма, дизентерии, аскаридоза и других», - сказал он.