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Posted 10 февраля 2018, 11:13

Published 10 февраля 2018, 11:13

Modified 11 сентября 2022, 16:40

Updated 11 сентября 2022, 16:40

Всплеск детских заболеваний в группах зафиксировали в Ростовской области

10 февраля 2018, 11:13
В Ростовской области за год расширился перечень групповых заболеваний жителей региона, в том числе и среди детей, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

«В области зарегистрировали 12 групповых случаев заболеваний гепатитом А, норовирусной инфекцией, сальмонеллезной инфекцией, ветряной оспой. Всего пострадало 176 человек, из них 78 детей до 17 лет», - сказал он.

По словам Ковалева, все случаи заболевания закончились выздоровлением. Лица, допустившие распространение инфекции, привлечены к ответственности.

Ковалев также отметил, что в Ростовской области за год увеличилось количество детских заболеваний коклюшем и кори. «Был отмечен рост заболеваемости кори, коклюша, острого вирусного гепатита А, энтеровирусной инфекции, болезнью Лайма, дизентерии, аскаридоза и других», - сказал он.

Наиболее существенное снижение заболеваемости было достигнуто по гриппу, острому вирусному гепатиту С, крымской лихорадки, педикулезу, дифиллоботриозу и другим заболеваниям, отметил он.

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