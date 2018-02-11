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Posted 11 февраля 2018, 08:28

Published 11 февраля 2018, 08:28

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

Полиция проверит подростков, расстрелявших машины в Ростове

11 февраля 2018, 08:28
Сюжет
Новости Ростова
Полиция проверяет подростков, которые, по словам очевидцев, расстреляли с балкона десяток машин по улице Стабильная в Ростове-на-Дону, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД России по региону.

"Заявление поступило в полицию около 10 часов вечера. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, сейчас полицейские устанавливают, чем именно подростки повредили машины. "Возможно, это были камни", - предположили в пресс-службе ведомства.

На размещенном в Сети видео видно, как подростки стреляют из оружия металлическими шариками.

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#Новости Ростова#Новости
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