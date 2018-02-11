Полиция проверит подростков, расстрелявших машины в Ростове

Posted 11 февраля 2018, 08:28
Published 11 февраля 2018, 08:28
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
"Заявление поступило в полицию около 10 часов вечера. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам собеседника агентства, сейчас полицейские устанавливают, чем именно подростки повредили машины. "Возможно, это были камни", - предположили в пресс-службе ведомства.
На размещенном в Сети видео видно, как подростки стреляют из оружия металлическими шариками.