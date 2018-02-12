Самоконтроль назвали главной особенностью разумных существ на Земле

Posted 12 февраля 2018, 13:42
Published 12 февраля 2018, 13:42
Modified 17 сентября 2022, 14:54
Updated 17 сентября 2022, 14:54
"Способность контролировать свои действия оказалась отличительной особенностью живых существ, имеющих разум", - сказано в публикации.
Способностью к самоконтролю кроме людей обладают приматы и даже некоторые виды птиц.
Доказать это помог опыт с зефиром, который провели с шимпанзе. Для тестирования адаптировали опыт с детьми в 60-х годах прошлого столетия, при котором предлагалось две порции зефира взамен изначально предлагаемого тем ребятам, которые смогут не трогать сладости в течение 15 минут.
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