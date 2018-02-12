rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2018, 13:42

Published 12 февраля 2018, 13:42

Modified 17 сентября 2022, 14:54

Updated 17 сентября 2022, 14:54

Самоконтроль назвали главной особенностью разумных существ на Земле

12 февраля 2018, 13:42
Отличительную особенность всех разумных существ определили ученые, сведения опубликовала Planet Today.

"Способность контролировать свои действия оказалась отличительной особенностью живых существ, имеющих разум", - сказано в публикации.

Способностью к самоконтролю кроме людей обладают приматы и даже некоторые виды птиц.

Доказать это помог опыт с зефиром, который провели с шимпанзе. Для тестирования адаптировали опыт с детьми в 60-х годах прошлого столетия, при котором предлагалось две порции зефира взамен изначально предлагаемого тем ребятам, которые смогут не трогать сладости в течение 15 минут.

р3

Материалы по теме
Ученые рассказали о появлении цитрусовых растений на ЗемлеДревесину с прочностью стали изобрели ученые
#Россия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика