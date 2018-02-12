Самоконтроль назвали главной особенностью разумных существ на Земле

Доказать это помог опыт с зефиром, который провели с шимпанзе. Для тестирования адаптировали опыт с детьми в 60-х годах прошлого столетия, при котором предлагалось две порции зефира взамен изначально предлагаемого тем ребятам, которые смогут не трогать сладости в течение 15 минут.