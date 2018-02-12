Самые высокие в РФ выплаты на первого ребенка — в Ростовской области

По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бондарева, соцподдержка населения занимает одно из главных мест в числе задач, решаемых руководством региона. В настоящее время в Ростовской области семьи с детьми могут рассчитывать на восемь федеральных пособий и восемь региональных выплат. Более того, с начала 2018 года выплаты и пособия выросли на 4%.