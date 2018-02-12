Самые высокие в РФ выплаты на первого ребенка — в Ростовской области

Posted 12 февраля 2018, 08:08
Published 12 февраля 2018, 08:08
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
Это примерно 25% от общего числа выплат по стране. Всего в регионе такая мера поддержки была назначена 223 семьям.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бондарева, соцподдержка населения занимает одно из главных мест в числе задач, решаемых руководством региона. В настоящее время в Ростовской области семьи с детьми могут рассчитывать на восемь федеральных пособий и восемь региональных выплат. Более того, с начала 2018 года выплаты и пособия выросли на 4%.
Размер ежемесячной выплаты на первого ребенка, родившегося после 1 января 2018 года, составил 10,5 тысячи рублей. Данная мера поддержки предусмотрена до достижения ребенком полуторагодовалого возраста при условии, что средний доход на каждого члена семьи не превышает 15935 рублей. Воспользоваться своим правом на выплату родителям необходимо сразу после появления на свет малыша.