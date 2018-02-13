Число роддомов сократят на Дону из-за 70% доли родов с патологиями

"Это не совпадение. Я с уважением отношусь к своим коллегам, но во-первых, если гинеколог принимает роды реже, чем один раз в день, то он теряет определенную квалификацию. Во-вторых, сегодня практически 70% родов - это роды, имеющие в большей или меньшей степени патологию. К сожалению, у нас поколение сегодня не очень здоровое", - рассказала министр. Она отметила, что таким женщинам обязательно нужны узкие специалисты. "В любых родах может возникнуть катастрофа. Поэтому мы не можем позволить, чтобы женщины рожали в таких условиях", - добавила она.