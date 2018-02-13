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Posted 13 февраля 2018, 14:38

Published 13 февраля 2018, 14:38

Modified 17 сентября 2022, 14:54

Updated 17 сентября 2022, 14:54

Число роддомов сократят на Дону из-за 70% доли родов с патологиями

13 февраля 2018, 14:38
Высокий процент родов с патологиями в Ростовской области вынуждает Минздрав оставлять в регионе только крупные родильные дома, сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время заседания фракции КПРФ во вторник.

Депутат регионального Заксобрания Владимир Карпенко задал министру вопрос о том, является ли то, что что в Веселовском и Пролетарском районах закрыли родильные отделения совпадением.

"Это не совпадение. Я с уважением отношусь к своим коллегам, но во-первых, если гинеколог принимает роды реже, чем один раз в день, то он теряет определенную квалификацию. Во-вторых, сегодня практически 70% родов - это роды, имеющие в большей или меньшей степени патологию. К сожалению, у нас поколение сегодня не очень здоровое", - рассказала министр. Она отметила, что таким женщинам обязательно нужны узкие специалисты. "В любых родах может возникнуть катастрофа. Поэтому мы не можем позволить, чтобы женщины рожали в таких условиях", - добавила она.

Министр сообщила, что когда оптимизировали малокомплектные родильные дома, то для всех территорий купили машины скорой помощи, чтобы рожениц доставляли к прикрепленному отделению. "Когда были малокомплектные дома, то была младенческая смертность 10 (смертей на тысячу родившихся живыми - прим. ред.). Сейчас мы имеем 6,5, а в 2018 году планируем ниже шести", - заключила Быковская.

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